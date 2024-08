Meteo Venezia, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Venezia prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che si presenterà variabilmente nuvoloso.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di circa 10km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26°C verso le ore 9:00. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, con una leggera probabilità di precipitazioni intorno al 14%.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 60%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +25°C. Il vento proveniente da Nord Est soffierà a una velocità di circa 6km/h.

In conclusione, Giovedì 8 Agosto a Venezia si prospetta come una giornata con condizioni meteo generalmente stabili, con un cielo variabilmente nuvoloso e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Venezia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.9° perc. +23.5° Assenti 8.6 N max 9.4 Tramontana 86 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 9.5 NNE max 10.3 Grecale 80 % 1012 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 8.9 NNE max 9.4 Grecale 67 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.7° perc. +28.5° Assenti 4.1 ENE max 4.9 Grecale 55 % 1013 hPa 13 nubi sparse +29.1° perc. +30° prob. 14 % 7.7 ESE max 8.4 Scirocco 52 % 1013 hPa 16 cielo coperto +29° perc. +30.4° prob. 22 % 5 NE max 8.5 Grecale 56 % 1011 hPa 19 nubi sparse +26.8° perc. +28.3° prob. 5 % 2.8 NE max 3.7 Grecale 66 % 1012 hPa 22 nubi sparse +24.8° perc. +25.2° prob. 3 % 14.9 NNE max 20.4 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:24

