Meteo Venezia, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno o poche nuvole per la maggior parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe manifestarsi solo in alcune fasce orarie.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 25-27°C. Nel corso della mattina, è prevista la possibilità di brevi episodi di pioggia leggera, che comunque non dovrebbero compromettere le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con temperature che potrebbero raggiungere i 28-29°C. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-65%.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 23-24°C. È prevista la possibilità di qualche pioggia leggera nelle ultime ore della giornata, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Venezia indicano una giornata all’insegna della stabilità e della piacevolezza, con temperature gradevoli e condizioni atmosferiche generalmente buone. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.7° prob. 12 % 4.6 N max 6.5 Tramontana 83 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° prob. 11 % 5.1 NNO max 5.5 Maestrale 85 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.27 mm 6.2 NNO max 6 Maestrale 77 % 1010 hPa 10 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 35 % 6.9 NNE max 7.2 Grecale 67 % 1011 hPa 13 cielo sereno +28.4° perc. +29.7° prob. 19 % 13.2 NE max 17.5 Grecale 57 % 1011 hPa 16 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 27 % 20.9 NE max 30.8 Grecale 63 % 1012 hPa 19 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° prob. 12 % 18.3 NE max 30.1 Grecale 65 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.16 mm 14.1 NE max 20.6 Grecale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:03

