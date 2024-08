Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Vibo Valentia indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 0% e le temperature si manterranno piuttosto stabili durante le diverse fasce orarie.

Mattina:

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature intorno ai +21°C .

. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +28°C verso le 11:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +28,5°C .

. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 16,8km/h.

Sera:

Anche al tramonto il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno piuttosto miti, intorno ai +22°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Vibo Valentia, possiamo prevedere condizioni di bel tempo costante, con cielo sereno e temperature che si manterranno stabili. È consigliabile quindi godersi una giornata all’aria aperta e approfittare delle condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 3.1 S max 5.5 Ostro 67 % 1012 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 3.1 S max 5.3 Ostro 70 % 1011 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° Assenti 3.4 SO max 6 Libeccio 60 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.7° Assenti 10.8 ONO max 13.2 Maestrale 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +28.7° Assenti 13.2 ONO max 16.4 Maestrale 47 % 1010 hPa 15 cielo sereno +28.1° perc. +28.2° Assenti 11.4 ONO max 16.4 Maestrale 46 % 1009 hPa 18 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 3.9 ONO max 5.3 Maestrale 65 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 3.8 S max 5.7 Ostro 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.