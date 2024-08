Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Bagno a Ripoli prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 20,9°C durante le prime ore del mattino.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 22°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera brezza proveniente dall’Est. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature saranno elevate, con punte massime attorno ai 34°C. La brezza leggera proveniente dall’Ovest contribuirà a mitigare leggermente l’afa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagno a Ripoli indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e copertura nuvolosa variabile. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e mantenere un adeguato livello di idratazione. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Bagno a Ripoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 3.2 SE max 4.1 Scirocco 79 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 1.2 ESE max 1.6 Scirocco 81 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 3 O max 3.8 Ponente 65 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +30.6° Assenti 6.7 O max 8.5 Ponente 38 % 1015 hPa 13 nubi sparse +34.1° perc. +32.9° Assenti 8 O max 12.4 Ponente 27 % 1013 hPa 16 nubi sparse +32.9° perc. +31.6° Assenti 13.9 OSO max 12.6 Libeccio 28 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.1 SSO max 10.2 Libeccio 49 % 1014 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 1.2 SE max 2.6 Scirocco 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.