Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio indicano un aumento delle temperature con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. I venti saranno leggeri o moderati, e non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Per Lunedì 12 Agosto, si prevedono temperature massime fino a +40°C nel pomeriggio, con una leggera probabilità di precipitazioni. Martedì 13 Agosto le temperature massime arriveranno a +38,8°C, mentre per Mercoledì 14 e Giovedì 15 Agosto si prevedono massime intorno ai +38,6°C.

Lunedì 12 Agosto

Notte

Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche leggere di 3,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature saliranno fino a +35,8°C, con una percezione di +35,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 1,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 29% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature raggiungeranno i +40°C, con una percezione di +39,8°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 4,5km/h da Ovest, con raffiche di 10,5km/h. C’è una leggera probabilità del 8% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 21% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature saranno intorno ai +38,5°C, con una percezione di +38,7°C. Il vento soffierà a 16,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 14,6km/h. C’è una probabilità del 21% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 25% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte

Durante la notte a Campi Bisenzio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,6km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +34°C, con una percezione di +34,1°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 5km/h da Sud Ovest, con raffiche di 7,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature raggiungeranno i +38,8°C, con una percezione di +37,8°C. Il vento aumenterà a 13,6km/h provenendo da Ovest, con raffiche di 16km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 20% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saranno intorno ai +29,2°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche di 12,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 45% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte

Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +33°C, con una percezione di +32,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 4,7km/h da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature raggiungeranno i +38,4°C, con una percezione di +37,1°C. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo da Ovest, con raffiche di 11,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 20% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature saranno intorno ai +38,6°C, con una percezione di +37,4°C. Il vento soffierà a 11,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche di 11,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 20% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte

Durante la notte a Campi Bisenzio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,1km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno fino a +34,2°C, con una percezione di +34°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 32% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature raggiungeranno i +38,4°C, con una percezione di +37,1°C. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo da Ovest, con raffiche di 11,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 20% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature saranno intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 1,6km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 2,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Conclusioni

