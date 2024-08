Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Cologno Monzese indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +23°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4km/h provenienti da direzione Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature aumenteranno, raggiungendo i +32°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà sempre leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 4,4km/h provenienti da direzione Sud – Sud Ovest.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 6,5km/h provenienti da direzione Nord – Nord Ovest.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Cologno Monzese si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno piuttosto elevate e una copertura nuvolosa praticamente assente. Si consiglia di godere di questa giornata di sole e caldo, magari con una piacevole passeggiata all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22° perc. +22.3° prob. 80 % 6.3 NNE max 9.8 Grecale 78 % 1017 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 4 % 3.7 ONO max 4.8 Maestrale 77 % 1017 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 1.6 ONO max 3.1 Maestrale 73 % 1017 hPa 9 poche nuvole +27.6° perc. +28.3° Assenti 2.8 SO max 2 Libeccio 53 % 1018 hPa 12 poche nuvole +31.6° perc. +31.8° Assenti 4 SO max 3.3 Libeccio 41 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +31.7° prob. 4 % 4.4 SSO max 4.3 Libeccio 36 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +28.2° prob. 5 % 6.8 SSO max 14.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° prob. 4 % 6.5 NNO max 8.5 Maestrale 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:03

