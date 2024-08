Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano indicano un inizio settimana con piogge e temperature gradevoli, seguite da un aumento delle temperature e cieli sereni verso la metà della settimana. Si prevedono piogge leggere e moderate che potrebbero influenzare le attività all’aperto, mentre il caldo previsto per martedì e mercoledì potrebbe richiedere attenzione per evitare colpi di calore. Sono previsti venti leggeri e moderati provenienti da diverse direzioni. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre giornate.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Cormano ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 5,6km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 10,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.44mm con un’umidità dell’72% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 91%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 0,9km/h, proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà dell’85% con un’umidità del 56%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà e sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 8,1km/h, proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, solo 1%, con un’umidità del 36%.

Sera: In serata si prevede un ritorno della pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno sui +23,7°C con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 6,1km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 7,6km/h. Le precipitazioni saranno di 1.04mm con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Cormano ci sarà ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà a 7,3km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 13km/h. Le precipitazioni saranno di 0.71mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: Al mattino la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +27°C con una percezione di +27,7°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 4,4km/h, proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’97% con un’umidità del 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,8°C con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato, intorno ai 7,5km/h, proveniente da Sud Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, solo 17%, con un’umidità del 38%.

Sera: In serata si avrà un miglioramento con poche nuvole e una copertura al 23%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C con una percezione di +26,1°C. Il vento soffierà a 6,4km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0mm con un’umidità del 36% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Cormano il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 5,3km/h, proveniente da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 56% con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: Al mattino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +28,9°C con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,8km/h, proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 13% con un’umidità del 47%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà un cielo parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 17%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,7°C con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà moderato, intorno ai 5,3km/h, proveniente da Sud. La probabilità di pioggia sarà bassissima, solo 7%, con un’umidità del 32%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C con una percezione di +27,6°C. Il vento soffierà a 3,9km/h proveniente da Nord, con raffiche fino a 5,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Cormano il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 1,7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 4% con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: Al mattino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’85%. Le temperature saliranno fino a +24,3°C con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,1km/h, proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 5% con un’umidità del 65%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 77%. Le temperature massime raggiungeranno i +24°C con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,8km/h, proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà bassissima, solo 1%, con un’umidità del 66%.

Sera: In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 68%. Le temperature si attesteranno sui +23,5°C con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà a 4,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 8km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

