Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani martedì 27 agosto

Martedì 27 Agosto a Corsico si prevedono condizioni meteo variegate. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, sono attese precipitazioni, con piogge leggere e moderate. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C. Il vento soffierà da nord con intensità moderata.

Nella mattinata, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 31°C verso mezzogiorno. Il vento sarà leggero e la probabilità di pioggia sarà in diminuzione.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 31°C. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà abbastanza elevata.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nubi si diraderanno e il cielo diventerà sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-27°C. Il vento sarà ancora presente, ma con minore intensità.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Corsico si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli più sgombri da nubi e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +22.9° 0.36 mm 8.3 NNE max 15.4 Grecale 76 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.83 mm 8.4 NNO max 18.1 Maestrale 89 % 1016 hPa 6 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 82 % 2.1 NNO max 8.5 Maestrale 80 % 1016 hPa 9 nubi sparse +26.9° perc. +27.5° prob. 41 % 2.9 O max 3.7 Ponente 54 % 1017 hPa 12 nubi sparse +31° perc. +31° prob. 11 % 1.8 E max 6.2 Levante 40 % 1016 hPa 15 cielo coperto +31.5° perc. +31.3° Assenti 3.9 SE max 6.8 Scirocco 38 % 1015 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.1° Assenti 5.1 ONO max 5.6 Maestrale 51 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° prob. 16 % 4.3 N max 7.8 Tramontana 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:05

