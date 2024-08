Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Faenza si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con un’umidità che oscillerà intorno all’80% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali del giorno. Il vento sarà prevalentemente orientato a Nord – Nord Est con una velocità che si attesterà intorno ai 8-10km/h. L’umidità diminuirà leggermente, arrivando al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche leggera nuvola in arrivo verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 16-18km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 45% con una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Nella serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con possibilità di nubi sparse e qualche pioggia leggera. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando ai +22°C con una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino all’85% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Faenza indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature elevate durante il giorno e possibili precipitazioni leggere verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per i prossimi giorni a Faenza.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 9.8 SO max 9.4 Libeccio 80 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 9 SO max 8.7 Libeccio 75 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 5 SO max 6.1 Libeccio 67 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 7.2 N max 5.6 Tramontana 53 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +31.7° Assenti 9.3 NE max 8.8 Grecale 46 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +32° Assenti 16.5 ENE max 14 Grecale 48 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +24.5° perc. +25° 0.17 mm 8.1 ENE max 10.3 Grecale 77 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.8° perc. +23.4° prob. 21 % 6.6 SSO max 6.6 Libeccio 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:03

