Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa che varia tra il 65% e il 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-22°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Nel corso della mattina, la pioggia tenderà a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potrebbero superare i +30°C nel pomeriggio. Il vento sarà leggero, con direzione variabile tra Est e Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 98-100%, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata intorno al 50-54%.

In serata, le nubi si diraderanno e il cielo diventerà sereno, con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si attesteranno intorno ai +24-26°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest.

In conclusione, Mercoledì 7 Agosto a Garbagnate Milanese sarà caratterizzato da un inizio con piogge moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +21.8° perc. +22.4° 1.81 mm 3.3 E max 8.9 Levante 90 % 1012 hPa 4 pioggia moderata +20.6° perc. +21.2° 1.08 mm 4.6 NE max 8.6 Grecale 94 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +22.6° perc. +23.1° 0.21 mm 3.7 ESE max 6.1 Scirocco 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +27.6° perc. +28.6° prob. 35 % 7.1 SSE max 6.4 Scirocco 58 % 1013 hPa 13 cielo coperto +30.1° perc. +31.2° prob. 23 % 7.3 S max 4.6 Ostro 50 % 1012 hPa 16 cielo coperto +30.2° perc. +31.4° prob. 31 % 6.8 SSO max 5.5 Libeccio 50 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 4 % 3.9 OSO max 4.4 Libeccio 67 % 1011 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +24.5° prob. 20 % 3.6 N max 5.1 Tramontana 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:39

