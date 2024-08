Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Lunedì 5 Agosto a La Spezia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e a una copertura nuvolosa intorno al 50%. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che raggiungeranno i +30,8°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

I venti soffieranno principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le raffiche di vento saranno generalmente assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge significative durante la giornata, con solo una bassa probabilità nel primo pomeriggio.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a La Spezia si prospetta una giornata con un mix di nuvole e schiarite, temperature elevate e venti moderati. Le condizioni meteo saranno generalmente stabili, senza fenomeni atmosferici rilevanti in vista per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25.7° perc. +26.1° Assenti 8.4 NNE max 8.4 Grecale 67 % 1011 hPa 3 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° Assenti 9.3 NNE max 8.9 Grecale 63 % 1010 hPa 6 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 7 NE max 8.2 Grecale 60 % 1011 hPa 9 cielo coperto +29.2° perc. +30° Assenti 3.2 S max 3.6 Ostro 50 % 1011 hPa 12 cielo coperto +30.7° perc. +31.7° Assenti 6.8 SO max 5.9 Libeccio 48 % 1010 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +32.1° prob. 4 % 8 O max 8.1 Ponente 52 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.8° perc. +30.3° prob. 1 % 7.6 ONO max 9.5 Maestrale 70 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 8.8 NNO max 10.5 Maestrale 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.