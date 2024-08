Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per La Spezia indicano piogge moderate all’inizio della settimana, seguite da un miglioramento con cieli sereni e poche nuvole nei giorni successivi. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera variazione nel corso della settimana. Nella notte di Lunedì ci sarà pioggia moderata, mentre Martedì e Mercoledì si prevedono cieli coperti con una diminuzione delle nuvole nel pomeriggio. Giovedì si avrà nuovamente cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 22,5°C e i 28,6°C.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a La Spezia si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,7°C con una percezione di 23°C. Il vento soffierà a una velocità di 12,1km/h proveniente dall’Est – Sud Est con raffiche fino a 17,8km/h. Le precipitazioni saranno di 1.94mm con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature saliranno fino a 24,4°C con una percezione di 24,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 18,2km/h proveniente dal Nord – Nord Est e raffiche fino a 21,3km/h. L’umidità sarà del 80% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i 28°C con una percezione di 29°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 14,6km/h proveniente dal Nord e raffiche fino a 19,8km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,7°C con una percezione di 28,8°C. Il vento soffierà a una velocità di 16,7km/h proveniente dal Nord – Nord Est con raffiche fino a 21,8km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a La Spezia si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,5°C con una percezione di 22,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’80% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 23,2°C con una percezione di 23,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,4km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature massime raggiungeranno i 24,9°C con una percezione di 25,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,1km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,2°C con una percezione di 26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a La Spezia si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C con una percezione di 23,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 26,4°C con una percezione di 26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1km/h proveniente dal Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime raggiungeranno i 28,6°C con una percezione di 30,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,2km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,4°C con una percezione di 26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a La Spezia si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C con una percezione di 25,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,5km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature saliranno fino a 26,7°C con una percezione di 27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature massime raggiungeranno i 26,7°C con una percezione di 27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,8°C con una percezione di 28,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,6km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.



