Previsioni Meteo Latina: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Lunedì 19 Agosto a Latina si prevedono condizioni meteo variabili, con precipitazioni e nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 98% e il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C con venti leggeri provenienti prevalentemente da Sud – Sud Ovest.

Al risveglio, nella mattina, le precipitazioni saranno presenti con intensità variabile da leggera a moderata, con probabilità che diminuirà nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 26°C e i 28°C, con venti che si intensificheranno provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà ad essere instabile con piogge leggere e nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, con venti moderati che soffieranno da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi e si avrà una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai 22-23°C, con venti che ruoteranno a Nord – Nord Ovest.

In conclusione, per Lunedì 19 Agosto a Latina si prevede un’alternanza di piogge leggere, nubi sparse e schiarite, con temperature che si manterranno su valori tipici di metà agosto. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale ritorno al bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.4° perc. +24.9° prob. 28 % 4.9 SSO max 12.1 Libeccio 75 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.64 mm 8 SO max 9.9 Libeccio 76 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +24.7° perc. +25.1° 0.48 mm 6.5 SSO max 12.2 Libeccio 70 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +27.1° perc. +28.1° 1.27 mm 10.3 OSO max 13.4 Libeccio 58 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +28° perc. +28.8° 0.27 mm 17.4 SO max 14.7 Libeccio 53 % 1008 hPa 15 nubi sparse +28° perc. +28.3° prob. 44 % 16.1 OSO max 12.1 Libeccio 49 % 1008 hPa 18 poche nuvole +23.9° perc. +24° prob. 36 % 7.7 ONO max 9.4 Maestrale 62 % 1009 hPa 21 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° prob. 1 % 6.7 N max 7.6 Tramontana 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:58

