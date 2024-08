Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Magenta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70-90%. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +22°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6,9km/h e i 11,6km/h, provenendo prevalentemente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 26,8km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1007-1008hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel cielo sereno a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature saliranno gradualmente, con punte che potranno superare i +30°C nelle ore centrali del giorno. Il vento si attenuerà, mantenendo comunque una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la giornata. L’umidità calerà, attestandosi intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il bel tempo sarà il protagonista indiscusso, con un cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, ma non eccessive. Il vento sarà quasi del tutto assente, garantendo una sensazione di caldo piacevole. Le condizioni meteo favorevoli si protrarranno anche nel corso della sera, con una leggera presenza di nuvole che non comprometterà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Magenta indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le precipitazioni saranno limitate alle prime ore del giorno, mentre il vento si manterrà leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori estivi e un clima generalmente mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.34 mm 6.9 NNE max 13.2 Grecale 80 % 1007 hPa 3 cielo coperto +21° perc. +21.6° prob. 69 % 8.6 ENE max 23.1 Grecale 93 % 1008 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 51 % 4 N max 5.9 Tramontana 74 % 1008 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +29.2° prob. 11 % 4.9 SE max 4.8 Scirocco 54 % 1009 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +32.1° prob. 5 % 8.8 S max 7.4 Ostro 47 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.8° prob. 1 % 10.2 S max 7.1 Ostro 47 % 1007 hPa 18 cielo sereno +28.5° perc. +30.4° prob. 6 % 6.3 S max 8.4 Ostro 61 % 1007 hPa 21 nubi sparse +25.5° perc. +26° prob. 28 % 4 E max 4.4 Levante 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.