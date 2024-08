Previsioni Meteo Magenta: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Magenta indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +24,7°C. Nel corso della mattinata, le nuvole tenderanno a diradarsi, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,7°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 42%. Le temperature massime saranno di +33,2°C intorno alle ore 14:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 67% e temperature che scenderanno gradualmente fino a +24,3°C intorno alle ore 23:00.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità costante durante la giornata, con raffiche leggere nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni sono previste solo in minima parte durante la giornata, con probabilità che non superano il 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Magenta mostrano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di copertura nuvolosa a schiarite. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, mentre le minime si fermeranno a +21,3°C durante la notte. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 34 % 7.7 SO max 11 Libeccio 73 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 3 % 3.1 O max 5.1 Ponente 74 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +23° Assenti 3.5 ONO max 6.9 Maestrale 68 % 1014 hPa 9 cielo coperto +28.9° perc. +29.2° Assenti 3.2 SO max 3.3 Libeccio 47 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32.5° perc. +32.9° Assenti 8 SO max 5.4 Libeccio 39 % 1014 hPa 15 nubi sparse +33.2° perc. +33.3° prob. 8 % 7.3 SO max 5.1 Libeccio 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +28.7° perc. +29.6° prob. 6 % 8.5 SO max 16.2 Libeccio 53 % 1013 hPa 21 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° prob. 26 % 2.7 SSO max 7 Libeccio 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:27

