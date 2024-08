Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Pioltello si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una mattinata piovosa, con piogge leggere che potrebbero interessare le prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento, mentre in serata è previsto un miglioramento delle condizioni con cielo che diventerà sereno.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +24,7°C e una leggera brezza proveniente dall’Est con velocità di 6,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, è prevista pioggia leggera con una temperatura di +22,4°C e venti che soffiano da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 4,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm e l’umidità si attesterà al 78% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +32,4°C e una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 6,3km/h. Le precipitazioni saranno al minimo, con un’umidità del 33% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17:00, le nubi si diraderanno e il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +30,3°C e venti che soffiano da Sud con una velocità di 7,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 40% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Infine, in serata, a partire dalle 19:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 5,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, Domenica 1 Settembre a Pioltello si prevede una giornata con un inizio piovoso seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento durante il pomeriggio, con il ritorno del sereno in serata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Pioltello.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° prob. 5 % 6.5 E max 12.1 Levante 59 % 1016 hPa 3 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 58 % 4.2 ENE max 6 Grecale 69 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +22.7° 0.12 mm 3.7 OSO max 4.2 Libeccio 78 % 1016 hPa 9 cielo coperto +28.4° perc. +28.8° prob. 20 % 4.6 SO max 3.5 Libeccio 49 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32.4° perc. +31.8° prob. 12 % 6 S max 5.1 Ostro 34 % 1013 hPa 15 cielo coperto +32.6° perc. +31.6° prob. 5 % 8.9 SSE max 7.2 Scirocco 31 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.8° perc. +27.9° prob. 5 % 7.5 SSO max 14.4 Libeccio 47 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° prob. 17 % 4.5 NNO max 6.4 Maestrale 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:55

