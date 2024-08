Previsioni Meteo Rho: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Rho indicano condizioni atmosferiche instabili e piovose per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere che si intensificheranno durante la mattinata, diventando piogge moderate fino al primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a un cielo nuvoloso.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 18% e temperature intorno ai +21°C. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del mattino, con piogge leggere e temperature che si manterranno stabili attorno ai +20°C.

Mattina: Le piogge si intensificheranno durante la mattinata, con precipitazioni moderate e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno tra i +21°C e i +22°C, con un aumento della percezione di umidità.

Pomeriggio: Le piogge continueranno a caratterizzare il pomeriggio, con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 27,5km/h.

Sera: Nel tardo pomeriggio e sera, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una probabilità del 44% di precipitazioni e venti che potrebbero soffiare fino a 22,6km/h.

In base alla situazione attesa per Domenica 18 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge e venti intensi. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rho per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.12 mm 5.7 OSO max 15 Libeccio 86 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.43 mm 6 O max 12 Ponente 93 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.31 mm 2.8 NE max 6.5 Grecale 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +21.8° perc. +22.3° 2.07 mm 7.9 SSE max 11.3 Scirocco 88 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.6° perc. +22.1° 2.02 mm 5.5 SE max 10.4 Scirocco 89 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.6° perc. +20.1° 2.41 mm 13.5 N max 27.5 Tramontana 95 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.51 mm 6.6 NNO max 14.3 Maestrale 90 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.24 mm 8.6 O max 18.8 Ponente 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.