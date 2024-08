Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Rho si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22,6°C e i +34°C.

Durante la mattina, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un sole splendente e a temperature in aumento. Nel pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e da temperature elevate, con punte massime attorno ai +34°C. Nel corso della sera, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +27°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rho, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature e un clima prevalentemente soleggiato. Le condizioni atmosferiche dovrebbero mantenersi stabili e senza precipitazioni significative, garantendo giornate ideali per godersi il bel tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.1 mm 3.2 NO max 7.6 Maestrale 65 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.43 mm 3.9 ONO max 5.3 Maestrale 84 % 1011 hPa 7 poche nuvole +25.4° perc. +25.9° prob. 14 % 2.7 ONO max 4 Maestrale 71 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +32.6° prob. 10 % 7.9 SSO max 5.7 Libeccio 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +33.8° perc. +34.4° prob. 3 % 11.3 S max 8.1 Ostro 37 % 1009 hPa 16 cielo sereno +33.6° perc. +33.7° prob. 11 % 8.7 SSO max 8 Libeccio 35 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.4° perc. +29.4° prob. 19 % 2.2 SO max 4.3 Libeccio 55 % 1008 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 24 % 1.7 NO max 3.5 Maestrale 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:30

