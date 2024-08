Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a San Nicola la Strada indicano condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 35,2°C nel corso della mattina, mentre la minima si attesterà sui 25,3°C durante le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà generalmente assente, con un lieve aumento delle nubi sparse verso sera.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in rapida ascesa fino a superare i 30°C. Il vento sarà debole proveniente da direzioni variabili, con velocità comprese tra i 2,5km/h e i 5,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% con pressione atmosferica stabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature elevate, con valori che potranno superare i 35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo punte di fino a 19,7km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% con pressione atmosferica costante.

In serata, si potranno osservare nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 27-28°C. Il vento sarà ancora debole, con direzione prevalente da Nord Ovest e velocità intorno ai 4km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 60% con pressione atmosferica stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 23 Agosto a San Nicola la Strada prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo un adeguato livello di idratazione e evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.6 ONO max 3.9 Maestrale 65 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 2.3 NNO max 2.9 Maestrale 69 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.4° perc. +28.6° Assenti 2.5 NE max 2.7 Grecale 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.1° perc. +34.2° Assenti 5.8 SSO max 4.7 Libeccio 41 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.2° perc. +36.2° Assenti 18.8 OSO max 13.2 Libeccio 35 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33.2° perc. +34.3° prob. 1 % 15.8 OSO max 13.9 Libeccio 41 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +30.5° prob. 1 % 7.5 O max 8 Ponente 56 % 1015 hPa 21 nubi sparse +27.5° perc. +28.9° Assenti 4 NO max 4.4 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:45

