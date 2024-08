Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Sarzana prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa 29-30°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6-8km/h. Le precipitazioni potrebbero essere di 0.1-0.15mm.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa e la probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C, con venti che ruoteranno da Nord – Nord Est a una velocità di 10-13km/h.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni a Sarzana sembrano essere influenzate da un’instabilità atmosferica che potrebbe portare a precipitazioni anche nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi ad affrontare possibili piogge nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° prob. 17 % 7.5 NNO max 10.4 Maestrale 76 % 1017 hPa 3 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° Assenti 7.1 N max 7.6 Tramontana 75 % 1016 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 5.9 NE max 7.8 Grecale 68 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +29° Assenti 2.5 SSO max 5.8 Libeccio 54 % 1017 hPa 12 poche nuvole +29.5° perc. +30.4° prob. 3 % 6.3 SO max 9.1 Libeccio 50 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +28.9° perc. +30.1° 0.1 mm 7.1 NO max 10.7 Maestrale 55 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +25.5° prob. 37 % 10.5 NNE max 12.8 Grecale 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° prob. 8 % 8 NNE max 8 Grecale 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:58

