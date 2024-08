Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Scandicci indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 25-26°C durante le prime ore del giorno.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, lasciando spazio al sole. Le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 31-34°C verso le ore centrali del giorno. La percezione di calore potrebbe essere leggermente superiore, con valori intorno ai 33-36°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte che potrebbero superare i 36°C. Il vento sarà debole, con brezze leggere che potranno mitigare leggermente il caldo.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, attorno ai 26-29°C. La brezza leggera potrà offrire un po’ di sollievo dalle temperature elevate della giornata.

In conclusione, Martedì 6 Agosto a Scandicci si prospetta una giornata estiva con cielo sereno e temperature in netto aumento nel corso della giornata. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente, considerando le elevate temperature previste. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Scandicci per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 1.2 SSE max 1.8 Scirocco 72 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° Assenti 1.9 E max 2 Levante 75 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +29° Assenti 1.3 NNO max 0.9 Maestrale 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +34.4° Assenti 3.7 NO max 5.1 Maestrale 40 % 1011 hPa 13 cielo sereno +36.3° perc. +36.4° prob. 5 % 7.1 NNO max 10.6 Maestrale 29 % 1009 hPa 16 cielo sereno +35.1° perc. +35° prob. 5 % 17.3 O max 14.5 Ponente 31 % 1009 hPa 19 cielo sereno +29.3° perc. +30° prob. 4 % 8.7 SO max 16.6 Libeccio 50 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° prob. 8 % 6.4 SSO max 9.6 Libeccio 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:28

