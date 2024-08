Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino indicano un fine settimana variabile, con nubi sparse, piogge leggere e schiarite. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +31°C, offrendo una gamma di condizioni meteorologiche. È consigliabile essere preparati per affrontare sia giornate soleggiate che brevi episodi di pioggia, mantenendo sempre un’adeguata protezione in caso di precipitazioni.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Torino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà a 3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono attese precipitazioni, e l’umidità sarà al 90% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,4km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno simili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,5°C, con una percezione di +31°C. Il vento aumenterà leggermente a 6,4km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1014hPa.

Sera

La serata vedrà un cambiamento con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si abbasseranno a +26,1°C, con una percezione stabile. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. Sono previste precipitazioni di 0.11mm e un’umidità del 70% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà a 3,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono previste precipitazioni di 0.25mm con un’umidità del 90% e una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +25,9°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Sud Est. Sono previste precipitazioni di 0.12mm con un’umidità del 68% e una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,6°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà al 50% con una pressione di 1017hPa.

Sera

La serata vedrà un aumento delle nuvole con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,2°C, con una percezione stabile. Il vento soffierà a 4,5km/h proveniente da Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte, si prevedono pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 2,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Sono previste precipitazioni di 0.22mm con un’umidità dell’81% e una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature saliranno fino a +21,8°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’83% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 48% con una pressione di 1014hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si abbasseranno a +26,7°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Torino si preannuncia variabile, con un mix di nubi sparse, piogge leggere e schiarite. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +31°C, garantendo una varietà di condizioni meteorologiche. È consigliabile essere preparati per affrontare sia giornate soleggiate che brevi episodi di pioggia, mantenendo sempre un’adeguata protezione in caso di precipitazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.