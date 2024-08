Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Domenica 25 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, saranno presenti alcune variazioni nelle condizioni atmosferiche da tenere in considerazione.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 93% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

Al mattino, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una velocità del vento che aumenterà fino a 18,1km/h provenienti da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 23,1km/h.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una leggera presenza di nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 18,5km/h provenienti da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della velocità del vento durante la giornata. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Trapani nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.9° perc. +28.8° Assenti 6.3 NE max 6.6 Grecale 72 % 1014 hPa 4 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 9.4 NE max 10.7 Grecale 75 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +30° Assenti 15.9 NE max 17.7 Grecale 68 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +32.2° Assenti 19.8 NNE max 18.1 Grecale 57 % 1014 hPa 13 cielo sereno +29.9° perc. +32° Assenti 27.9 NNE max 25.7 Grecale 56 % 1013 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +30.7° Assenti 22.8 NNE max 25.5 Grecale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +28.7° Assenti 18.2 NE max 21.6 Grecale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 18.7 NE max 22.2 Grecale 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:45

