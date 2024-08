Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi che raggiungeranno i +28,4°C nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +23,5°C. Le prime ore del mattino vedranno ancora una copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature che si aggireranno intorno ai +22°C.

Nel corso della mattina, le nuvole si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a schiarite e a un aumento delle temperature fino a raggiungere i +26,8°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il sole farà capolino regalando una splendida giornata estiva, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +28°C.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 3 Agosto a Venezia si presentano ottimistiche, con una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di questa bella giornata per godersi le bellezze della città lagunare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° prob. 1 % 10 N max 12 Tramontana 80 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.17 mm 12.2 NNE max 14.3 Grecale 85 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.7° prob. 14 % 13.4 NE max 15.5 Grecale 77 % 1008 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 6 % 6.8 ENE max 7.3 Grecale 64 % 1009 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° prob. 2 % 6.2 E max 7.9 Levante 58 % 1008 hPa 16 cielo sereno +28.4° perc. +29.7° prob. 5 % 5.1 NNE max 9.4 Grecale 57 % 1007 hPa 19 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 6.4 NE max 7.3 Grecale 71 % 1008 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° prob. 12 % 4.6 NNE max 7.6 Grecale 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:32

