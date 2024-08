Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Vibo Valentia promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +24,9°C alle 06:00 e che raggiungeranno i +29,3°C verso le 11:00. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili, con una velocità che aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 11,8km/h.

Nel pomeriggio, il termometro segnerà circa +29,5°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria piacevole nonostante il caldo. Le condizioni di cielo sereno e la bassa umidità favoriranno una sensazione di benessere.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi comunque gradevoli. Verso le 20:00 si attenderanno circa +22,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Vibo Valentia indicano una giornata estiva all’insegna del sole e delle temperature piacevoli. Le condizioni atmosferiche stabili e la mancanza di precipitazioni rendono la giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima caldo ma non eccessivo. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Vibo Valentia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 3.2 SE max 3.9 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 4.4 SE max 4.4 Scirocco 74 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° Assenti 0.6 NNE max 3 Grecale 64 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +29.2° Assenti 8.1 ONO max 6.4 Maestrale 51 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +30° Assenti 12.2 NO max 10.9 Maestrale 47 % 1016 hPa 15 cielo sereno +28.5° perc. +29.3° Assenti 10.1 NO max 10.2 Maestrale 52 % 1015 hPa 18 cielo sereno +24.1° perc. +24.4° Assenti 2.8 NNE max 5.4 Grecale 70 % 1015 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 3.1 SSE max 4.2 Scirocco 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.