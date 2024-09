Meteo Aversa, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre ad Aversa prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 56% e la possibilità di piogge leggere con intensità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C con una percezione leggermente superiore.

Nel pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e una copertura nuvolosa intorno al 43-29%. Le precipitazioni diminuiranno di intensità, con la possibilità di piogge leggere sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25-26°C con una percezione simile.

In serata, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 23-24°C.

Le condizioni meteo a Aversa per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno intorno ai valori attesi per la stagione. Le precipitazioni saranno scarse, con possibilità di piogge leggere solo in alcune fasce orarie. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.2° perc. +28.3° prob. 1 % 12.3 S max 27.1 Ostro 59 % 1009 hPa 3 pioggia moderata +24.3° perc. +25.1° 3.43 mm 22.2 SO max 34.1 Libeccio 88 % 1007 hPa 6 forte pioggia +24.1° perc. +24.8° 5.18 mm 20.3 SO max 37.1 Libeccio 89 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.22 mm 19.9 OSO max 23 Libeccio 68 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.52 mm 24.7 OSO max 28.8 Libeccio 67 % 1006 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° prob. 58 % 28.6 O max 35.2 Ponente 53 % 1007 hPa 18 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 46 % 20.6 O max 31.6 Ponente 57 % 1007 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° prob. 1 % 14.6 O max 24.9 Ponente 62 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:17

