Meteo Bollate, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Bollate di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra i 12,6°C e i 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 84%. I venti, prevalentemente deboli, soffieranno da direzioni variabili, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 92%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con velocità di circa 2 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno tra i 14,5°C e i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100% e l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 74%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 11 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si manterranno tra i 15,4°C e i 17,8°C, mentre l’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 62%. I venti continueranno a soffiare da est, con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,6°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’84%. I venti saranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita prevista per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 12 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e fresca, con temperature che non supereranno i 17°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi pianificare con attenzione, tenendo conto delle condizioni meteo avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.91 mm 3.2 SE max 10.5 Scirocco 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.7 mm 2 NNE max 6.8 Grecale 92 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.75 mm 10.7 N max 23 Tramontana 89 % 1004 hPa 9 pioggia moderata +14.5° perc. +14.2° 1.15 mm 11.3 NNE max 26.3 Grecale 83 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +16° perc. +15.6° 0.29 mm 7.1 ENE max 14.5 Grecale 74 % 1004 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° prob. 36 % 7.3 E max 12.7 Levante 62 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 32 % 6.9 ESE max 16.4 Scirocco 77 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° prob. 16 % 7.6 SSE max 13.9 Scirocco 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:35

