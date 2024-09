Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un’escursione termica limitata. La copertura nuvolosa sarà costante, e i venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima umido e fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da forti piogge, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 5,2 km/h, proveniente da Nord Ovest, e si registreranno raffiche fino a 10,2 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di circa 5,8 mm di pioggia.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16,9°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà con una velocità di 6,9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,49 mm. La mattinata sarà quindi caratterizzata da un clima fresco e umido, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le piogge diventeranno più leggere, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, ma ci sarà una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 23 km/h. Le condizioni meteo si faranno più stabili, con un cielo che tenderà a coprirsi, ma senza ulteriori piogge significative.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 15,2°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Venerdì e Sabato potrebbero riservare cieli sereni e temperature in aumento, favorendo attività all’aperto e un clima più gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +14.3° perc. +14.4° 5.17 mm 3.1 NNE max 8.3 Grecale 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 1.75 mm 5.5 N max 12 Tramontana 97 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +14.4° perc. +14.5° 1.95 mm 5.7 N max 13.1 Tramontana 97 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.12 mm 6.2 NNE max 14.1 Grecale 93 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.47 mm 11.1 NNE max 21.3 Grecale 82 % 1015 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 75 % 8.3 NNE max 23.6 Grecale 90 % 1015 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 4 % 9.6 NNE max 23.9 Grecale 91 % 1017 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 4 % 8.3 NNE max 25.1 Grecale 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.