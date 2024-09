Meteo Campi Bisenzio, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 21°C. La sera porterà un parziale diradamento delle nuvole, ma le temperature rimarranno fresche, intorno ai 15,8°C.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,9°C e 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura che aumenterà fino al 18%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,6°C alle 8:00 e i 22,8°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 49% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 36%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 18 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 55%.

La sera vedrà un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio indicano una giornata variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 3.7 ENE max 4.7 Grecale 82 % 1013 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 5 NE max 7 Grecale 81 % 1012 hPa 7 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.8 NE max 10.5 Grecale 66 % 1012 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° prob. 1 % 9.9 NE max 12.8 Grecale 49 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +21.6° prob. 31 % 15.2 NE max 16.2 Grecale 51 % 1011 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° prob. 32 % 12.9 NE max 18.5 Grecale 58 % 1010 hPa 19 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 8.6 NNE max 18 Grecale 71 % 1011 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 8.1 NE max 19.4 Grecale 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.