Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Cesano Boscone si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per tutta la giornata, con temperature che varieranno da un minimo di +12°C durante la notte a un massimo di +21°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 30% e il 56%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +12°C. La velocità del vento sarà di circa 12,9 km/h, proveniente da Nord Ovest, e l’umidità si attesterà attorno al 52%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +20°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12,6 km/h, con una direzione sempre da Nord Ovest. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 36%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +21°C. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso e non si prevedono precipitazioni. Il vento sarà più debole, con velocità che scenderanno a circa 10,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a +14,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, per il momento, gli abitanti di Cesano Boscone dovranno prepararsi a un Sabato nuvoloso e fresco.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +12° Assenti 18.9 NNO max 46.3 Maestrale 46 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.1° Assenti 15.4 NO max 43.7 Maestrale 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +12.4° perc. +11.2° Assenti 12.6 NO max 41.4 Maestrale 54 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +16.1° Assenti 14.5 NO max 32.7 Maestrale 43 % 1014 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +18.9° Assenti 12.2 N max 18.6 Tramontana 33 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +19.5° Assenti 10.2 N max 15 Tramontana 34 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +15.5° Assenti 9.6 NNO max 20.4 Maestrale 43 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 9.5 N max 19 Tramontana 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.