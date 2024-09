Meteo Figline Valdarno, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Figline Valdarno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina vedranno poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 93-94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012-1013hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 36% intorno alle 06:00, per poi passare a un cielo coperto al 100% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +25-28°C verso le 11:00-12:00, con una brezza leggera che soffierà da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 95-99%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28-29°C con una brezza leggera che continuerà a provenire da Sud Ovest. L’umidità diminuirà leggermente, scendendo al 44-46%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, arrivando al 27% intorno alle 19:00, con temperature che si attesteranno intorno ai +19-21°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di circa 2-4km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76-83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Figline Valdarno indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. L’umidità rimarrà elevata durante la giornata, con leggere variazioni, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Figline Valdarno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.9° perc. +19.2° Assenti 2.7 O max 3.7 Ponente 93 % 1012 hPa 4 poche nuvole +17.9° perc. +18.2° Assenti 1.2 NNO max 2.7 Maestrale 93 % 1013 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +21.4° Assenti 0.5 NNE max 1.9 Grecale 84 % 1014 hPa 10 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.6 SO max 6.7 Libeccio 53 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.6° perc. +28.6° Assenti 5.7 SO max 8.1 Libeccio 45 % 1013 hPa 16 cielo coperto +26.7° perc. +27.4° Assenti 4.2 ONO max 6.6 Maestrale 54 % 1013 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° Assenti 1.9 ENE max 2.6 Grecale 76 % 1015 hPa 22 poche nuvole +19.5° perc. +19.6° Assenti 4.4 ESE max 4.1 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:35

