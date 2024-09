Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Gorgonzola si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente instabile. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 17°C. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature percepite si attesteranno tra i 15°C e i 19°C, mentre il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da est.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 4,4 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,3°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia inizierà a farsi sentire, con valori che arriveranno fino al 32%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni. Si prevedono piogge leggere che si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 6,57 mm entro le ore serali. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C e 17°C, mentre l’umidità salirà fino al 96%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Le piogge continueranno, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà alta. La copertura nuvolosa sarà totale, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gorgonzola non mostrano segni di miglioramento immediato. Martedì e Mercoledì, si continuerà a registrare instabilità atmosferica, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché l’arrivo di condizioni più stabili sembra essere previsto solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 4.4 E max 5.7 Levante 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 2.5 SE max 3.5 Scirocco 80 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 4 % 3.9 E max 5.1 Levante 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 7 % 5.9 SE max 7.8 Scirocco 70 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +19° prob. 32 % 6.1 E max 10.2 Levante 68 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +17.5° perc. +17.5° 1.63 mm 5 ENE max 16.3 Grecale 86 % 1011 hPa 18 forte pioggia +15.9° perc. +16° 12.36 mm 10.2 NNO max 21 Maestrale 97 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.22 mm 5.3 N max 13.2 Tramontana 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:12

