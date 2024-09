Meteo La Spezia, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 35% fino a raggiungere il 80% nelle ore successive. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore, attorno ai +17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 17,4 km/h e i 19,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +23,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi intorno ai 13,9 km/h. L’umidità scenderà, raggiungendo il 52%. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, mostrando poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di +23,8°C alle ore 13:00 e 14:00. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che si attesterà attorno ai 10,8 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 54%, rendendo il clima piacevole e ideale per godere del fine settimana.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, passando a un cielo coperto con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 98%. Le temperature scenderanno a +18,4°C e la velocità del vento si manterrà attorno ai 14,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%. Le temperature si manterranno sui +18,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 12,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse e poi a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +22,9°C entro le ore 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che si aggireranno intorno ai 4,3 km/h. L’umidità scenderà al 55%, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +19,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,8 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 77%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 8,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +22,8°C entro le ore 12:00. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 6,6 km/h. L’umidità scenderà al 59%, rendendo la mattinata relativamente fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 22,1°C. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che si aggirerà intorno ai 5,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno all’11%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a +19,2°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 5,5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%.

In conclusione, il fine settimana a La Spezia si presenterà con condizioni meteo variabili, alternando momenti di cielo sereno a fasi di copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato offriranno opportunità per attività all’aperto, mentre Domenica potrebbe riservare un clima più umido e coperto. È consigliabile prepararsi per eventuali cambiamenti meteo, soprattutto per Domenica, quando la probabilità di pioggia potrebbe aumentare.

