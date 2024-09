Meteo Legnano, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Legnano per Lunedì 30 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +13°C e i +18,8°C. La presenza di nubi sparse nel pomeriggio offrirà momenti di schiarita, mentre la sera si assisterà a un ritorno di un cielo più coperto. I venti saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +14°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e non si prevederanno precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da est-nord-est, con una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo ancora coperto e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +15,4°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque elevata. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di +18,8°C intorno alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%, permettendo qualche schiarita. I venti rimarranno deboli, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a +14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, e i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Gli amanti del sole potrebbero trovare occasioni favorevoli per attività all’aperto nei giorni a venire, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 8 % 5.3 ENE max 14.2 Grecale 80 % 1025 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 10 % 4.9 NE max 13.6 Grecale 79 % 1024 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 11 % 2.8 NNE max 7.7 Grecale 79 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 1.7 NE max 4.2 Grecale 72 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.3° Assenti 2.8 ESE max 3.5 Scirocco 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 2.6 SSE max 2.3 Scirocco 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 2.5 S max 4.8 Ostro 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 2.7 NNE max 3.4 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:01

