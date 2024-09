Meteo Magenta, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Magenta di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un aumento della presenza di nubi nella sera. Le temperature percepite varieranno, ma si prevede che rimangano confortevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +12,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i +19,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. L’umidità scenderà al 31%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +21,2°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento sarà tesa, con raffiche che potranno arrivare fino a 33,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 31%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di +12,4°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 37,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Magenta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della copertura nuvolosa nel fine settimana, che potrebbe portare a un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata di Venerdì per godere di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 6.6 NNO max 11.9 Maestrale 70 % 1007 hPa 4 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 3.8 NNO max 6.8 Maestrale 65 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +11° Assenti 4.2 NO max 6.8 Maestrale 58 % 1009 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +16.7° Assenti 4.9 NE max 20.7 Grecale 39 % 1010 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20° Assenti 13.7 N max 30.4 Tramontana 26 % 1009 hPa 16 cielo sereno +19.1° perc. +18.1° Assenti 12.9 NE max 30.5 Grecale 39 % 1011 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +14.2° Assenti 8.3 NNE max 20.8 Grecale 55 % 1014 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +11.5° Assenti 12.3 NNO max 35.8 Maestrale 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:34

