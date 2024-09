Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 21,3°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvolosità aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 45%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 14,3°C alle 07:00. La ventilazione sarà debole, con una velocità di circa 3 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si registrerà un aumento della nuvolosità, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 20°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 89% nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 6 e gli 8 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C entro le 23:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 66%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile ripresa della serena nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la nuvolosità potrebbe influenzare le condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 8 NNO max 14 Maestrale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 7.2 NNO max 10.4 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 4.7 N max 6 Tramontana 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 2.2 S max 2.1 Ostro 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 4.5 SSE max 4 Scirocco 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.3° Assenti 8.8 SSE max 7.7 Scirocco 47 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 3.2 NNO max 4.5 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 3.7 NNO max 5.1 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

