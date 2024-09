Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 19°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% per gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia moderata e una temperatura di circa 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 98%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare pioggia leggera. Le temperature si attesteranno tra 15,7°C e 17,1°C, con una percezione termica leggermente superiore. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 96%. La copertura nuvolosa rimarrà costante, senza segnali di schiarite.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19°C. Tuttavia, le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 46%. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno all’86%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a cielo sereno. La temperatura scenderà a circa 17,2°C, e l’umidità si ridurrà al 84%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, con una probabilità che si attesterà attorno al 44%.

In conclusione, le previsioni meteo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale. Dopo una giornata di piogge, si prevede un fine settimana con condizioni più stabili e temperature in lieve aumento. Pertanto, chiunque abbia in programma attività all’aperto dovrà tenere in considerazione le condizioni meteo di Venerdì, ma potrà sperare in un clima più favorevole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.9° perc. +16.1° 1.1 mm 2.3 O max 3.1 Ponente 98 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +16° prob. 40 % 2.1 NNO max 3.6 Maestrale 96 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.22 mm 1.9 SO max 2.8 Libeccio 97 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.13 mm 1.8 SE max 4 Scirocco 96 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 53 % 5 ENE max 10.2 Grecale 94 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.1 mm 6.1 ENE max 12.2 Grecale 86 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.1 mm 6.6 NE max 6.9 Grecale 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.3° 0.15 mm 5.7 E max 12.6 Levante 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.