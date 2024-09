Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Peschiera Borromeo si troverà ad affrontare un clima prevalentemente instabile, caratterizzato da una significativa copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un abbassamento delle temperature, che toccheranno un massimo di 20°C prima di scendere nuovamente. La presenza di piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio, sarà un elemento distintivo di questa giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,2°C e un’umidità che si attesterà attorno al 74%. La mattina continuerà con nubi sparse, ma già dalle ore 13:00 si registreranno le prime piogge leggere, che si intensificheranno nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni raggiungeranno il loro picco nel tardo pomeriggio, con piogge forti che porteranno accumuli significativi. La temperatura percepita scenderà, portandosi intorno ai 16°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno sempre più avverse, con piogge moderate e forti che si susseguiranno fino alla sera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori al 90%. Le raffiche di vento, che si presenteranno da nord, contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più fresca e umida.

La sera porterà con sé un cielo coperto e piogge che continueranno a manifestarsi, con temperature che si manterranno sui 15,8°C. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto al pomeriggio, non daranno tregua, mantenendo alta l’umidità e rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che rimarranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il ritorno di condizioni più stabili e soleggiate sembra essere previsto solo per il fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 4.2 ESE max 5.9 Scirocco 74 % 1015 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 3.3 SSE max 4.2 Scirocco 80 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 3 % 3.5 E max 4.8 Levante 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +17.7° prob. 8 % 5.1 SE max 7.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 29 % 6.9 E max 11.6 Levante 65 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +17.5° perc. +17.6° 1.62 mm 7.1 ENE max 19.1 Grecale 86 % 1011 hPa 18 forte pioggia +16.1° perc. +16.3° 11.17 mm 9.8 N max 21.8 Tramontana 97 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.21 mm 4.5 NNO max 12 Maestrale 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:12

