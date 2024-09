Meteo Pioltello, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Pioltello indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che accompagneranno le prime ore della notte e della mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio più sereno e a una serata tranquilla. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno variabili. Si inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa 15,6°C, che scenderà gradualmente. Tuttavia, a partire dall’01:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che continueranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, con una velocità del vento che varierà tra i 6,7 km/h e i 7,6 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, che si presenteranno in forma moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un minimo di 12°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 20,8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 2 mm entro le 10:00.

Con l’arrivo del pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno e si passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,4°C alle 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 9,7 km/h, mentre l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 59%. Questo cambiamento favorirà una sensazione di maggiore benessere, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera si preannuncia serena, con un cielo completamente sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 10 km/h, e l’umidità continuerà a scendere, portandosi al 64%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una serata all’aperto, senza preoccupazioni di maltempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano un sabato caratterizzato da un inizio instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si presenteranno con condizioni più stabili e soleggiate, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta un fine settimana all’insegna della tranquillità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.6° perc. +15.5° prob. 46 % 7.6 E max 14.1 Levante 88 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.34 mm 7.8 E max 16.4 Levante 88 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.4° perc. +13.1° 1.74 mm 17 NNO max 28.9 Maestrale 89 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 2.1 mm 20.5 N max 42 Tramontana 90 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° prob. 72 % 7.9 NO max 12.9 Maestrale 72 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 9.7 O max 17.8 Ponente 59 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.8° perc. +14.3° Assenti 9.3 ONO max 21.5 Maestrale 73 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 10.8 NNO max 25.1 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

