Meteo Pontassieve, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Pontassieve si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno e un progressivo abbassamento delle stesse nelle ore serali. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nuvolosità, che si schiarirà nel corso della mattinata, favorendo l’arrivo di un cielo sereno nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere intensità considerevoli.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che si aggirerà attorno al 93%. La velocità del vento sarà di circa 10,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 35,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteorologica inizierà a migliorare. Alle 07:00, il cielo sarà ancora coperto, ma già a partire dalle 09:00 si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +19°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di +20°C. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 28,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai +13,6°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 9%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a un pomeriggio soleggiato. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 11.7 SO max 35.1 Libeccio 79 % 1010 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 13.9 SO max 43.5 Libeccio 85 % 1010 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 4 % 13.1 OSO max 42.5 Libeccio 68 % 1011 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° prob. 7 % 25.7 OSO max 40.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 22.8 OSO max 35.1 Libeccio 52 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° Assenti 11.9 O max 21.3 Ponente 69 % 1013 hPa 19 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.4 S max 3.3 Ostro 86 % 1016 hPa 22 poche nuvole +13.6° perc. +13.3° Assenti 3.9 ENE max 3.6 Grecale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.