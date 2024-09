Meteo Ravenna, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, con un incremento dell’intensità durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. I venti, prevalentemente provenienti da est-nord-est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Ravenna sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che raggiungerà il 70%. I venti soffieranno a una velocità di 25,2 km/h. Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione non cambierà significativamente: la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature tra 17°C e 18°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione della pioggia, con valori di temperatura che si aggireranno intorno ai 16-18°C. La pioggia moderata sarà accompagnata da un’umidità che toccherà l’82%. I venti continueranno a provenire da nord-est, mantenendo una velocità di circa 16-19 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità variabile, ma complessivamente si registreranno accumuli significativi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17-18°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 7-12 km/h. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa sarà totale, rendendo il cielo grigio e opaco.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le piogge continueranno a cadere, con un’intensità moderata, e l’umidità si manterrà sopra l’85%. I venti, ora più deboli, soffieranno a una velocità di circa 2-6 km/h. La pioggia si presenterà come una costante, rendendo il clima piuttosto fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano una giornata di pioggia continua, con temperature fresche e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento graduale delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di maltempo, con l’auspicio che il sole possa tornare a splendere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18° perc. +17.7° 0.31 mm 25.2 ENE max 34.9 Grecale 70 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +17.9° perc. +17.7° 0.81 mm 23.1 ENE max 32.7 Grecale 74 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +17.6° perc. +17.4° 0.99 mm 18.1 NE max 27.1 Grecale 76 % 1017 hPa 9 pioggia moderata +16.9° perc. +16.8° 2.35 mm 16.5 NE max 27.4 Grecale 82 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.35 mm 11.8 ENE max 21.6 Grecale 75 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.24 mm 8.8 ESE max 19 Scirocco 78 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.33 mm 3.1 ENE max 16 Grecale 83 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +16.6° perc. +16.6° 1.23 mm 3.5 NE max 21.7 Grecale 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:11

