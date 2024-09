Meteo Rimini, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rimini di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con un’alta probabilità di precipitazioni che si estenderà per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 16°C e i 18°C, mentre il vento sarà leggero, proveniente principalmente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con momenti di pioggia leggera che si alterneranno a fasi di cielo coperto.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,8°C. Tuttavia, già nelle prime ore della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di pioggia leggera. La temperatura percepita scenderà leggermente, raggiungendo i 16,9°C alle 02:00. La pioggia continuerà a cadere fino al mattino, con intensità variabile, e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 17°C.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della pioggia, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 0,85mm alle 09:00. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, mentre l’umidità salirà fino a raggiungere il 96%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno toccare i 23 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con la pioggia che continuerà a cadere, sebbene con intensità leggermente ridotta. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con un cielo prevalentemente coperto. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente fino alle 14:00, quando si registreranno valori di pioggia leggera. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 100%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai 16°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e assenza di precipitazioni significative. Tuttavia, non si escludono brevi episodi di pioggia leggera, specialmente nelle ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini di Lunedì 16 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da pioggia e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero tornare a livelli più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° prob. 6 % 9.1 SSE max 11.3 Scirocco 67 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.13 mm 7.7 SSE max 11.2 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +16.3° 0.12 mm 7.2 S max 10.7 Ostro 69 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.6° perc. +18.3° 0.85 mm 16.3 SE max 23 Scirocco 71 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.96 mm 8.5 ESE max 18 Scirocco 81 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° prob. 65 % 12.7 S max 19.5 Ostro 72 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° prob. 31 % 8.4 SE max 9.9 Scirocco 68 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 12 % 5.9 SE max 8.5 Scirocco 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:13

