Meteo Rozzano, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

Lunedì 30 Settembre a Rozzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che si manterrà tale per gran parte della mattinata. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 19°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, non superando i 7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Rozzano presenteranno un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 79%, e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14°C. L’umidità si manterrà sopra il 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la mattinata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sole. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C, rendendo il clima più gradevole. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature in calo che si porteranno intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%, e il vento si manterrà debole. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano un inizio di settimana con un clima variabile, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero salire e un aumento della presenza di sole. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un inizio di Ottobre più soleggiato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Rozzano

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 8 % 7 E max 16.4 Levante 79 % 1024 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 6 % 6.6 E max 15.5 Levante 77 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 4 % 4.7 ESE max 10 Scirocco 77 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 4 SE max 5.6 Scirocco 67 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 2.8 SE max 3.3 Scirocco 56 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 3 SE max 2.3 Scirocco 55 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.9 SE max 5.4 Scirocco 68 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 4 E max 4.2 Levante 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:00

