Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,3°C e i 20,4°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con copertura che raggiungerà il 100% durante le ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h.

Nella notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 95%, e la probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 16%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,9°C entro le ore 11:00. Le piogge riprenderanno a manifestarsi, con accumuli di circa 0,24 mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 74%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura raggiungerà il picco di 20,4°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,41 mm entro le 17:00.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,3°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli leggeri e un’umidità che si manterrà sopra l’80%. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giuliano Milanese mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma non si escludono ulteriori piogge. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.15 mm 7.5 ENE max 17.2 Grecale 91 % 1012 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 3 % 2.8 ENE max 4.2 Grecale 90 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 1.4 S max 6.3 Ostro 90 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.4 S max 7 Ostro 83 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.22 mm 2.2 SO max 3.9 Libeccio 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +20° prob. 46 % 3.2 O max 3.9 Ponente 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.1° 0.3 mm 0.6 SSO max 2.1 Libeccio 83 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.11 mm 3 SSE max 3.9 Scirocco 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

