Meteo Segrate, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Segrate di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La mattina porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, ma con un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 19°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con ampie schiarite e temperature che toccheranno i 24°C. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, ma le temperature rimarranno miti.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 94% entro le 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 5,7 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71-76%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 16,8°C a 24,6°C. La copertura nuvolosa sarà massima alle 07:00, con un 100% di nuvole. Tuttavia, a partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento si manterrà tra i 5,8 km/h e i 6,6 km/h, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 24,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo solo il 6% alle 15:00. La brezza leggera, con velocità fino a 9,2 km/h, renderà l’atmosfera ancora più piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 38-56%, favorendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che scenderà a 19,5°C alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 98% entro le 23:00. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 17,5°C a fine giornata. La velocità del vento si manterrà tra i 6,8 km/h e i 10 km/h, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni indicano un andamento variabile. Sabato si prevede un ulteriore aumento della temperatura, con possibilità di schiarite, mentre Domenica potrebbe portare un ritorno di condizioni nuvolose. Gli amanti del clima mite troveranno in Venerdì una giornata ideale per attività all’aperto, prima di un possibile cambio di scenario nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 4 % 4.1 NE max 4.1 Grecale 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 5.3 NNO max 6.4 Maestrale 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 6.3 NNO max 10.4 Maestrale 69 % 1020 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° Assenti 4.1 NO max 6.4 Maestrale 50 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.1° Assenti 4 S max 5.6 Ostro 40 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 9.2 SSE max 8 Scirocco 42 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 10 ESE max 24.1 Scirocco 61 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 22 % 7.4 ENE max 17.1 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:18

