Meteo Torino, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Torino si presenterà come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 5% durante gran parte della giornata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,5 km/h e i 11,2 km/h, con direzioni variabili.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente. Alle 01:00, si registrerà una temperatura di 12,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione rimarrà stabile, con temperature che si manterranno sopra i 12°C fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il sole si farà sempre più presente, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 09:00, si raggiungerà già 16,3°C, e a mezzogiorno si toccherà il picco di 19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni, mantenendo l’umidità intorno al 48%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a mantenersi stabili, oscillando tra i 20°C e i 20,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1011 hPa, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 14°C alle 19:00 e scendendo ulteriormente fino a 12,4°C alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano un Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata di sole e temperature miti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Torino

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° prob. 35 % 5.1 NNO max 5.5 Maestrale 83 % 1006 hPa 4 poche nuvole +12.3° perc. +11.6° prob. 36 % 3.9 ONO max 4.7 Maestrale 77 % 1006 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° prob. 10 % 4 NNO max 8.2 Maestrale 69 % 1010 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° prob. 7 % 9 ESE max 10.7 Scirocco 56 % 1013 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.3° prob. 2 % 9.5 SSE max 9.3 Scirocco 46 % 1011 hPa 16 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° prob. 6 % 6.7 ESE max 7.9 Scirocco 53 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.1° prob. 31 % 5.9 NO max 9.1 Maestrale 62 % 1015 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +11.1° prob. 18 % 5.2 NNO max 6.4 Maestrale 55 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 19:10

