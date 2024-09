Meteo Trapani, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 23°C. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, Trapani sarà interessata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,8°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 20 km/h e i 28 km/h, proveniente principalmente da Ovest, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere fino a circa le 11:00, con temperature che si aggireranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 98% e il 100%. Il vento si manterrà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h. Si prevede una leggera diminuzione delle precipitazioni, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, la situazione meteo tenderà a stabilizzarsi, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’85%, con venti più leggeri che si muoveranno a circa 20 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 21°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno all’11%. Il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento della temperatura. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 24°C, rendendo le giornate più adatte per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.12 mm 24.6 O max 31.6 Ponente 64 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.18 mm 17.8 SO max 24 Libeccio 70 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +22.4° perc. +22.4° 0.37 mm 31 OSO max 40.2 Libeccio 67 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +22.9° perc. +23° 0.18 mm 27.4 OSO max 35.7 Libeccio 66 % 1009 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 36 % 21 OSO max 26.6 Libeccio 65 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° prob. 28 % 17.9 OSO max 22.8 Libeccio 65 % 1010 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° prob. 31 % 9 SO max 11.3 Libeccio 69 % 1011 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 11 % 8.1 SO max 9.9 Libeccio 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:10

