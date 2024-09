Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre ad Aosta prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,5°C con una percezione di +17,8°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 7,2km/h, con raffiche fino a 12,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.3mm con un’umidità al 97% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, le piogge si intensificheranno, diventando moderate e poi forti. La copertura nuvolosa sarà al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +17,6°C. Il vento sarà sempre orientato da Est – Nord Est con velocità tra i 5,7km/h e i 10,6km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 6.23mm con un’umidità al 97% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, le piogge diminuiranno di intensità, diventando nuovamente leggere. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +17,8°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con velocità tra i 7,5km/h e i 11,4km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.39mm con un’umidità all’88% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia in diminuzione. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,1°C con una percezione di +16,2°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud Ovest e poi da Ovest – Sud Ovest, con velocità tra i 0,5km/h e i 2,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 30% con un’umidità al 92% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, per Giovedì 5 Settembre ad Aosta si prevedono piogge moderate al mattino, seguite da precipitazioni più leggere nel pomeriggio e una diminuzione della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante la giornata, con venti prevalentemente da Est. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.22 mm 8.7 E max 14.2 Levante 97 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +17.5° perc. +17.9° 0.69 mm 7.7 E max 13.5 Levante 98 % 1011 hPa 7 pioggia moderata +17.7° perc. +18° 3.74 mm 5.7 E max 10.3 Levante 96 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.52 mm 9.5 E max 12.3 Levante 91 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.64 mm 11.4 ENE max 13.5 Grecale 86 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.15 mm 5.7 ENE max 7.2 Grecale 89 % 1012 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 46 % 2.2 ENE max 3.3 Grecale 94 % 1013 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 27 % 0.5 O max 1.9 Ponente 93 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:56

