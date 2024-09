Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Domenica 22 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo il picco nel pomeriggio, per poi scendere leggermente in serata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 69% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00, con una temperatura di 16,8°C e una copertura nuvolosa ridotta al 10%. Tuttavia, a partire dalle 02:00, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, mantenendo una temperatura intorno ai 16,6°C.

La mattina si presenterà con un cielo nuovamente coperto. Alle 08:00, la temperatura salirà a 21,1°C con una copertura nuvolosa del 67%. Proseguendo fino a mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 25,6°C, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 79%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,8°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con un’umidità che aumenterà fino all’84%. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa e l’umidità, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 4.4 ENE max 3.9 Grecale 79 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° Assenti 4.8 ENE max 5 Grecale 78 % 1019 hPa 7 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 4 NE max 5.7 Grecale 64 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 1.3 O max 3.3 Ponente 52 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +25.6° prob. 4 % 5.7 ONO max 9.8 Maestrale 44 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 15 % 6.6 O max 14.1 Ponente 60 % 1016 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 3.3 SO max 5 Libeccio 80 % 1016 hPa 22 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 1.4 S max 2.3 Ostro 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:07

