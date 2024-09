Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi schiarirsi progressivamente. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’arrivo della mattina, il clima migliorerà ulteriormente, portando a cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, le temperature continueranno a mantenersi elevate, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà minima, garantendo un’ottima visibilità e un’esperienza meteorologica favorevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. La brezza si farà sentire, ma senza particolari intensità, mantenendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di un autunno che si annuncia mite e soleggiato. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12° Assenti 7.5 N max 15.9 Tramontana 52 % 1016 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 5.7 NO max 8.7 Maestrale 57 % 1015 hPa 6 poche nuvole +12.2° perc. +11° Assenti 6.2 NO max 13.4 Maestrale 60 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18° perc. +16.9° Assenti 7.1 O max 11 Ponente 40 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.5° perc. +21.6° Assenti 6 OSO max 6.8 Libeccio 30 % 1012 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 7.7 SO max 7.2 Libeccio 33 % 1011 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 4.9 ONO max 8.6 Maestrale 56 % 1012 hPa 21 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 9.3 NNE max 19.1 Grecale 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.